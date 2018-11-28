Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.11.2018 00:37
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 00:41

Sen Anlat 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm

Sen Anlat ’in 32. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 32. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes, Saniye'nin söylediklerine dayanamadı ve evi terk etti. Tahir, Nefes'i buldu ancak Nefes çok ağır sözlerle eve dönmeyeceğini söyledi. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in 32. bölümün final sahnesinde bulunan ceset Tahir'e mi ait? Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm .

Sen Anlat Karadeniz'in 32. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 32. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. İşte Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ'İN 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragman izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar