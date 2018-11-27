Müge Anlı'da bugün gerçekler ortaya mı çıkıyor? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, sır perdesi aralanacak. 21 gün önce kaçırılan Sevil Gezer'in polis ekipleri tarafından bulunması sonucunda Müge Anlı ekibi Ercan Gezer'in ölümünün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkartmak için harekete geçti Müge Anlı canlı yayınında bugün Ercan Gezer'in öldürüldüğü geceyle ilgili saklananlar ortaya çıkacak. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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