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  • 27.11.2018 14:16

45. fragmanı yayınlandı mı? Çukur 44. son bölümde neler yaşandı?

, 44. bölümde izleyenleri ekran başına geçirdi. Koçovalıların tekrar Çukur'a girmesiyle ''Çukur eski günlerine mi dönüyor'' soruları sorulmaya başlandı. Cumali’nin yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan’ın karşısına çıkması izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Peki Çukur'un 44. son bölümünde başka neler yaşandı? fragmanı geldi mi?

Çukur 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

bu akşam 2. sezonun 11. bölümüyle ekrana geldi. , Ersoy'un peşini bırakmamaya kararlı. Onu sıkıştırmaya ve ondan istihbarat almaya devam ederken öğreneceği yeni bir bilgi beraberinde bazı sırları da getirdi. Ve bu sırlar, Yamaç'a zor anlar yaşattı. , Saadet'e ulaşma konusunda pes etmedi ve sevdiği kadın ile doğacak çocuğuna kavuşmak için her yolu denedi. Ancak Vartolu'nun, Yamaç'tan gizli Karakuzular için daha ne kadar çalışacağı merak konusu oldu. Çukur'da yaşanan duygu yüklü bir olay, herkesi bir araya getirdi. Yamaç'ın Çukur sokaklarında görülmesi ise ekran başındakilere "Çukur eski günlerine mi dönecek?" sorusunu sordurdu. Cumali'nin yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan'ın karşısına çıkması için izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Cumali'nin bu adımı, Koçovalılar için yepyeni ve büyük bir umut oldu.

ÇUKUR 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Ancak beklenen fragman henüz yayınlanmadı. Çukur 45. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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