Kim Milyoner Olmak İster dün yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru merak uyandırdı. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rex'in en yakın akrabalarından biridir?" sorusu soruldu. Peki, Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rex'in en yakın akrabalarından biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Soru: Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rex'in en yakın akrabalarından biridir?

A) Timsah

B) Yılan

C) Tavuk

D) Köpek balığı

Cevap: C) Tavuk