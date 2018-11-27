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  • 27.11.2018 11:35

Hangisi bir dinozor olan 'in en yakın akrabalarından biridir?

Kim Milyonar Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Atv'nin sevilen bilgi ve kültür yarışması 'in son bölümünde sorulan bir soru izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ekran başındakilerin merakla araştırdığı sorunun cevabını derledik. Soru ise, Hangisi bir dinozor olan 'in en yakın akrabalarından biridir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu sorunun yanıtı...

Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rexin en yakın akrabalarından biridir?

dün yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru merak uyandırdı. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi bir dinozor olan 'in en yakın akrabalarından biridir?" sorusu soruldu. Peki, Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rex'in en yakın akrabalarından biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Soru: Hangisi bir dinozor olan Tyrannosaurus Rex'in en yakın akrabalarından biridir?

A) Timsah

B) Yılan

C) Tavuk

D) Köpek balığı

Cevap: C) Tavuk

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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