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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 17:04

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. Bölüm fragmanı: En sonunda kendini de yaktın Ateş! 'da ölümcül takip

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine soluksuz anlar yaşatacak. Atv'nin efsane dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanında Ateş'in kıl payı ölümden dönmesi, yeni bölümde bol aksiyonlu sahneler olacağının sinyalini verdi. de, Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler gerekli bilgileri almadan Ateş'in cezasını kesmek istemeyince devreye Tuncay girecek. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, Çakırbeyliler'in tüm planını alt üst etmeyi başaracak. Ateş yine haince davranıp, canı pahasına Çakırbeyliler'in tüm gizli bilgilerini Tuncay'a itiraf edecek ve Çakırbeyliler'i zor duruma düşürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölümde İlyas'ın hayatı büyük tehdit altındayken, diğer Çakırbeyli fertleri hapise girmekten kurtulabilecek mi? İşte, bugün Atv ekranlarında yayınlanacak olan EDHO yeni bölümden ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleycisine nefes kesen anlar yaşatacak. Tuncay'ın Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alması Çakırbeyliler'i kapana sıkıştıracak. Ateş'ten Ünal'a verilen zehir'in ne olduğunu öğrendikten sonra intikam almayı düşünen Çakırbeyliler için zor günler başlıyor. Ateş'in canı karşılığında itirafçı olacağını tahmin eden Ünal Kaplan, Çakırbeyli ailesini uyaracak. EDHO 117. yeni bölümde Çakırbeyliler Ünal'ın verdiği bu bilgi doğrultusunda Ateş ve Tuncay'dan kendilerini gizlemeyi başarabilecek mi? Bu sırada Hatice kocasının onu aldattığını öğrenmenin eşiğinden dönecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölümden ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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