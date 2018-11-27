Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleycisine nefes kesen anlar yaşatacak. Tuncay'ın Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alması Çakırbeyliler'i kapana sıkıştıracak. Ateş'ten Ünal'a verilen zehir'in ne olduğunu öğrendikten sonra intikam almayı düşünen Çakırbeyliler için zor günler başlıyor. Ateş'in canı karşılığında itirafçı olacağını tahmin eden Ünal Kaplan, Çakırbeyli ailesini uyaracak. EDHO 117. yeni bölümde Çakırbeyliler Ünal'ın verdiği bu bilgi doğrultusunda Ateş ve Tuncay'dan kendilerini gizlemeyi başarabilecek mi? Bu sırada Hatice kocasının onu aldattığını öğrenmenin eşiğinden dönecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölümden ipuçları...