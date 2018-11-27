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  • 27.11.2018 18:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 18:39

'da bugün, ini azmettirdiği iddia edilen konuştu! (27 Kasım)

'da bugün, 2 Kasım günü kızı kaçırılan , 'nin akrabalarının evine gidip kızını almak istemiş ancak Dişçi'nin akrabaları Ercan Bey'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Uğur Dişçi'nin akrabası , "'i ben öldürdüm" diye teslim olan 'nun aslında gerçek katil zanlısı olmadığını açıkladı.. Konuyla ilgili yanlış bilgi verildiğini, tüm akrabaların gerçeği bilmesine rağmen sakladığını iddia etti. Asiye Dişçi'nin sözlerinden sonra 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında, Ercan Gezer ini azmettirdiği iddia edilen konuştu. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler...

Müge Anlı'da bugün, Ercan Gezer'in ölümüyle ilgili detaylar konuşuldu. 27 Kasım Müge Anlı'da Gezer ve Dişçi ailesi yine karşı karşıya geldi. Ölldürülen Ercan gezer'e tehdit mesajı attığı iddia edilen Asiye Dişçi, canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. Asiye Dişçi konuyla bir alakası olmadığını, tehdit mesajı atmadığını ifade ederken gerçek katilin kim olduğunu bildiğini iddia etti. Uğur Dişçi'nin abisi Emrah Dişçi'de Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak konuyla ailesinin hiçbir alakası olmadığını belirtti. Ancak Sevil Gezer'in annesi Aycan Gezer, kocası Ercan Gezer'in Dişçi ailesi tarafından kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etmeye devam etti. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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