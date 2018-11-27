Müge Anlı'da bugün, Ercan Gezer'in ölümüyle ilgili detaylar konuşuldu. 27 Kasım Müge Anlı'da Gezer ve Dişçi ailesi yine karşı karşıya geldi. Ölldürülen Ercan gezer'e tehdit mesajı attığı iddia edilen Asiye Dişçi, canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. Asiye Dişçi konuyla bir alakası olmadığını, tehdit mesajı atmadığını ifade ederken gerçek katilin kim olduğunu bildiğini iddia etti. Uğur Dişçi'nin abisi Emrah Dişçi'de Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak konuyla ailesinin hiçbir alakası olmadığını belirtti. Ancak Sevil Gezer'in annesi Aycan Gezer, kocası Ercan Gezer'in Dişçi ailesi tarafından kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etmeye devam etti. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...