Esra Erol'da canlı yayınında duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da Cuma günü Meryem Hanım için sevindiren gelişme yaşandı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. 27 yıl önce evlatlarını terk eden Meryan Hanım, kendisine yeni bir hayat kurmuş ve başkasıyla evlenmiş. Bu evliliğinden de bir çocuk dünyaya getiren Meryem Hanım, 23 Kasım Cuma günü Esra Erol'da canlı yayınında terk ettiği evlatlarını buldu. Evlatlarına 'beni affedin' çağrısında bulunan gözü yaşlı annenin aldığı yanıtla stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. İşte Esra Erol'da yaşanan gelişmeler...

27 yıldır göremediği çocuklarını arayan Meryem Aydın, müjdeli haberi 23 Kasım Cuma Esra Erol'da programında aldı. Meryem hanım 27 yıl önce çocuklarını terk etmiş, daha sonra tekrar evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya getirmiş.

27 YIL SONRA TERK ETTİĞİ EVLATLARINI BULDU AMA...

Esra Erol'da ekibi, araştırmalar sonucunda çocuklardan üçüne ulaşabildi. Meryem Hanım çocuklarına, "27 yıl önce sizi terk ettim gittim ama beni bağışlayın." dedi ama aldığı cevap Meryem Aydın'ın istediği gibi olmadı.

ESRA EROL CANLI YAYINDA ÇOCUKLARIN CEVABINI AÇIKLADI

Esra Erol, çocukların anne Meryem Aydın'a verdiği cevabı şu şekilde açıkladı, "Maalesef bizim öyle bir annemiz yok dediler." dedi. Meryem Hanım bu cevabı duyunca ilginç tepkiler vermeye başladı. Meryem Aydın, "Çok teşekkür ederim, I love you" gibi tuhaf cümleler kullandı.

Meryem Aydın, "Ben bunlara hazır olarak buraya geldim, hazır olarak da gitmesini bilirim. Çok teşekkür ederim onlara. Bekarlara hayırlı bahtlar, evli olanlara mutluluk, huzur ve güzellikler versin." dedi.

Hiçbir çocuğunun düğününü dahi göremediğini sözlerine ekledi. Ama çok üzgün olduğu her halinden belli oluyordu.