Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.11.2018 22:21

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO 117. bölüm fragman izle

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 117. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun son bölümünde Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu öğrenmiştir. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 117. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.



EDHO'nun 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 117. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

EDHO 117. BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO 117. bölüm fragman izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar