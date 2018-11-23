Müge Anlı'da bugün 5 yaşındaki Aslı'nın neden ve nasıl kaçırıldığı konuşuluyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay daha gün yüzüne çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve Atv'nin gücüyle kısa sürede bulunan 5 yaşındaki Aslı'nın ailesiyle buluşma anları 23 Kasım Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyle paylaşılacak. Müge Anlı'da bugün duygu dolu dakikalar yaşanırken diğer yandan da küçük Aslı'yı kaçıran hala canlı yayında kan donduran açıklamalarda bulunacak. İşte 23 Kasım Müge Anlı canlı yayınınla yaşananlar...

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