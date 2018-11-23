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  • Son Güncelleme: 23.11.2018 11:09

'da nefes kesen operasyon! (23 Kasım) 5 yaşındaki Aslı ve halası nasıl bulundu?

'da bugün, 5 yaşındaki Aslı'yı bulma operasyonu hakkında detaylar tartışılıyor. Dün yayınlanan Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçilerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Müge Anlı'nın çağrısıyla küçük Aslı ailesine kavuştu. Hala Asiye'nin 5 yaşındaki Aslı'yı kaçırma sebebi neydi? İşte Anlı canlı yayınında dün gerçekleşen büyük operasyonla ilgili detaylar...

'da bugün 5 yaşındaki Aslı'nın neden ve nasıl kaçırıldığı konuşuluyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay daha gün yüzüne çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve Atv'nin gücüyle kısa sürede bulunan 5 yaşındaki Aslı'nın ailesiyle buluşma anları Anlı canlı yayınında izleyiciyle paylaşılacak. Müge Anlı'da bugün duygu dolu dakikalar yaşanırken diğer yandan da küçük Aslı'yı kaçıran hala canlı yayında kan donduran açıklamalarda bulunacak. İşte canlı yayınınla yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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