Müge Anlı'da bugün 5 yaşındaki Aslı'nın başına gelenler araştırılacak. 5 yaşındaki Aslı'yı alıp ortadan kaybolan hala küçük kıza ne yaptı? Psikolojik rahatsızlığı olan halanın Aslı'ya zarar verebileceğini iddia eden baba 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Kızı kaçırılan ve kızını Uğur Dişçi'nin evine almaya gittiği sırada pompalı tüfekle eşi öldürülen Aycan Hanım ve Dişçi Ailesi'nin yolu Müge Anlı canlı yayınında kesişti. Uğur Dişçi'nin kızı 5 yaşındaki Aslı ve Aycan Hanım'ın kızı arasında nasıl bir bağlantı var? İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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