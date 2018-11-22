Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.11.2018 10:41
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 10:59

'da kan donduran olay! 5 yaşındaki Aslı'ya ne oldu? (22 Kasım)

'da bugün 5 yaşındaki Aslı'nın başına ne geldiği araştırılacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün gözü yaşlı baba canlı yayında Müge Anlı'dan yardım isteyecek. Babanın iddialarına göre, 5 yaşındaki Aslı'nın halası Aslı'yı kendi çocuğu sanıp yanında tutuyor. Psikolojik sorunları olan halanın Aslı'ya bir şey yapmasından korkan baba Müge Anlı canlı yayınına katılıp olayın iç yüzünü anlatacak. 5 yaşındaki Aslı soskaklarda mı yoksa birine mi evlatlık verildi bilinmiyor. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün 5 yaşındaki Aslı'nın başına gelenler araştırılacak. 5 yaşındaki Aslı'yı alıp ortadan kaybolan hala küçük kıza ne yaptı? Psikolojik rahatsızlığı olan halanın Aslı'ya zarar verebileceğini iddia eden baba Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Kızı kaçırılan ve kızını 'nin evine almaya gittiği sırada pompalı tüfekle eşi öldürülen ve Dişçi Ailesi'nin yolu Müge Anlı canlı yayınında kesişti. Uğur Dişçi'nin kızı 5 yaşındaki Aslı ve Aycan Hanım'ın kızı arasında nasıl bir bağlantı var? İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da kan donduran olay! 5 yaşındaki Aslı'ya ne oldu? (22 Kasım)
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar