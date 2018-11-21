Müge Anlı canlı yayınında bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in ortaya çıkan gerçeklerle ilgili neler söyleyeceği merakla bekleniyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken fazla kanama sonucu beyin hücreleri ölen Elif Hanım, eşi Zafer Bey'in yanında kötü muameleye mi maruz kalıyor? Aybüke Hanım ve Zafer Bey'in dün Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan nişan fotoğrafının ardından Elif Öğretmen'in nerede kalması gerektiği hakkında Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan nasıl bir cevap gelecek? İşte 21 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN