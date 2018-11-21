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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 10:31

'da bugün 'in eşi ortaya çıkan gerçeklerle ilgili neler söyleyecek? (21 Kasım)

'da bugün ile ilgili neler olacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan gerçeklerle ilgili 'in yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınına bağlanan , bugün gerçekleri anlatacak mı? İkinci çocuğunu dünyaya getirirken beyin hücreleri ölen ve yatağa bağlı hayatına devam etmek zorunda kalan Elif Öğretmen annesine geri mi verilecek yoksa Zafer Bey'in evinde yaşamaya devam mı edecek? Elif Öğretmen ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı Anlı canlı yayınında...

canlı yayınında bugün 'in eşi 'in ortaya çıkan gerçeklerle ilgili neler söyleyeceği merakla bekleniyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken fazla kanama sonucu beyin hücreleri ölen Elif Hanım, eşi Zafer Bey'in yanında kötü muameleye mi maruz kalıyor? ve Zafer Bey'in dün Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan nişan fotoğrafının ardından Elif Öğretmen'in nerede kalması gerektiği hakkında Bakanlığı'ndan nasıl bir cevap gelecek? İşte Anlı'da yaşananlar...

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HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey ortaya çıkan gerçeklerle ilgili neler söyleyecek? (21 Kasım)
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