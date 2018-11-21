Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Dün Müge Anlı canlı yayınında telefonlar susmadı. Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in başka bir kadınla nişan fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla hem Müge Anlı hem de stüdyodakiler büyük bir şok yaşadı. 21 Kasım Müge Anlı'da ise dün yaşanan gelişmelerin üzerine yenileri eklendi. 21 Kasım Müge Anlı canlı yayınına Elif Öğretmen'in komşusu katıldı. Komşunun anlattıkları ise ortaya çıkan gerçekleri doğrular nitelikteydi. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken sağlığını kaybeden Elif Öğretmen eşi Zafer Bey'in yeni nişanlısı ile aynı evde mi yaşadı? Elif Öğretmen ve Zafer Bey'in çocukları bu olaylardan nasıl etkilendi? İşte 21 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...