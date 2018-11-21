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  • 21.11.2018 16:53
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 17:07

'da için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları devreye girdi! (21 Ekim)

'da bugün hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Dün canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gitti ve yeniden inceleme yaptı. Dünkü yayının ardından Elif Öğretmen'in evine giden uzmanlar yeni bir rapor hazırladı. Sosyal Hizmetler Yetkilileri'nin yaptığı incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ardından oluşacak olan rapor, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderilecek ve dosya mahkemede sunulacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından Müge Anlı ekibi bugün Zafer Gözütok'un yanına gitti. İşte Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Dün Müge Anlı canlı yayınında telefonlar susmadı. Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in başka bir kadınla nişan fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla hem Müge Anlı hem de stüdyodakiler büyük bir şok yaşadı. 21 Kasım Müge Anlı'da ise dün yaşanan gelişmelerin üzerine yenileri eklendi. 21 Kasım Müge Anlı canlı yayınına Elif Öğretmen'in komşusu katıldı. Komşunun anlattıkları ise ortaya çıkan gerçekleri doğrular nitelikteydi. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken sağlığını kaybeden Elif Öğretmen eşi Zafer Bey'in yeni nişanlısı ile aynı evde mi yaşadı? Elif Öğretmen ve Zafer Bey'in çocukları bu olaylardan nasıl etkilendi? İşte 21 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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