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  • 21.11.2018 10:57
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 11:12

11. yeni bölüm fragmanı: Yüreğin bir mert olanı var bir de namert olanı

yeni bölümde Züleyha evden kaçıyor. Atv'nin yeni sezon dizisi Bir Zamanlar Çukurova kısa sürede izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Yıldız Tunç'un senaryosunu yazdığı ve Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Demir artık daha tehlikeli planlar peşinde. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurmasıyla Demir'in intikamı ikiye katlanıyor. Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenince bebeğini de alıp evi terk ediyor. Peki, bunu öğrenen Demir neler yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümden ipuçları...

Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümde silahlar konuşacak. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurması ipleri iyice gerecek. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurduğunu öğrenen Fekeli, yine Yılmaz'ın yanında mı duracak yoksa karşısında mı olacak? Atv'nin Perşembe günlerinin reyting birincisi dizisi Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümde Züleyha evden kaçacak. Adnan bebeği de alıp evden kaçan Züleyha nereye gidecek? Züleyha'nın evden gittiğini öğrenen Demir'in tepkisi ne olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümden ipuçları...

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