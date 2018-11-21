Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümde silahlar konuşacak. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurması ipleri iyice gerecek. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurduğunu öğrenen Fekeli, yine Yılmaz'ın yanında mı duracak yoksa karşısında mı olacak? Atv'nin Perşembe günlerinin reyting birincisi dizisi Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümde Züleyha evden kaçacak. Adnan bebeği de alıp evden kaçan Züleyha nereye gidecek? Züleyha'nın evden gittiğini öğrenen Demir'in tepkisi ne olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümden ipuçları...