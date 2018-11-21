Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölüm, aksiyon dolu dakikalarla dün akşam izleyicinin karşısındaydı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO'nun dün akşam yayınlanan bölümünde yakalanan Ateş'in cezasının kimin tarafından verileceği ise merak konusu oldu. Önce kardeşim dediği Tipi'yi hedef gösteren daha sonra da ablası Emine'yi öldürmek isteyen Ateş, Çakırbeyliler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emine'nin yaşadığı travma sonrası nasihat veren Hayriye Anne ise dizide büyük yankı uyandırdı. Dün akşam yayınlanana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölümden sonra izleyici EDHO 117. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı Peki Eşkıya Dünyaya Hükğmdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO SON BÖLÜM FULL İZLE