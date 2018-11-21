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  • 21.11.2018 12:01
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 12:13

yayınlandı mı? 'da Ateş'in sonu kimin elinden olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ateş kaçmaya çalışırken Çakırbeyliler tarafından kıskıvrak yakalandı. 117. yeni bölümde Ateş'in sonunun kimin elinden olacağı ise merak konusu oldu. İzleyici, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde hain Ateş'in hemen öldürülmemesini istiyor. Ateş'in yaptıklarının cezasını çekmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan izleyicinin merakla beklediği EDHO 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölüm, aksiyon dolu dakikalarla dün akşam izleyicinin karşısındaydı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO'nun dün akşam yayınlanan bölümünde yakalanan Ateş'in cezasının kimin tarafından verileceği ise merak konusu oldu. Önce kardeşim dediği Tipi'yi hedef gösteren daha sonra da ablası Emine'yi öldürmek isteyen Ateş, Çakırbeyliler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emine'nin yaşadığı travma sonrası nasihat veren Hayriye Anne ise dizide büyük yankı uyandırdı. Dün akşam yayınlanana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölümden sonra izleyici EDHO 117. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı Peki Eşkıya Dünyaya Hükğmdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO SON BÖLÜM FULL İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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