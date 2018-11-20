Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyiciyi sevindiren gelişme! Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm, Tahir ve Nefes için çok özel bir gün olacak. Tahir sonunda Nefes'e evlenme teklifi edecek ve Kaleli konağında tatlı bir telaş hakim olacak. Nefes, hayalini kurduğu gelinliği yeni bölümde giyecek. Peki, Vedat bu mutlu gün için nasıl yeni bir plan hazırlıyor olacak? Vedat bu sefer Murat üzerinden mi Nefes ve Tahir'in mutluluğuna gölge düşürecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanından ipuçları...