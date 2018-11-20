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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 13:25

31. yeni bölüm fragmanı: Sana çıkan her yol o kadar güzel ki... Son bölüm full izle

yeni bölümde izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Yarın yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölümde Kaleliler için büyük gün. Nefes hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyecek. Diğer yandan Murat, Nazar'ın Vedat'dan dayak yediğini öğrenince harekete geçecek. Peki, Nazar'ı Vedat'tan kurtarabilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyiciyi sevindiren gelişme! Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm, Tahir ve Nefes için çok özel bir gün olacak. Tahir sonunda Nefes'e evlenme teklifi edecek ve Kaleli konağında tatlı bir telaş hakim olacak. Nefes, hayalini kurduğu gelinliği yeni bölümde giyecek. Peki, Vedat bu mutlu gün için nasıl yeni bir plan hazırlıyor olacak? Vedat bu sefer Murat üzerinden mi Nefes ve Tahir'in mutluluğuna gölge düşürecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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