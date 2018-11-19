Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? 19 Kasım Müge Anlı canlı yaınında 104 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken fazla kanama sonucunda beyin hücreleri ölüyor ve kalbi duruyor. Doktorlar tekrar hayata dööndürmeyi başarsa da Elif Hanım %98 engelle hayata tutunuyor. Zafer Bey(Elif Hanım'ın eşi) Elif Hanım'ı tazminat için mi yanında tutuyor yoksa sevdiği için mi? Elif Hanım Zafer Bey2in yanında kötü muameleye mi maruz kalıyor? Elif Hanım'ın annesi ve damadı arasında yaşanan kavgaların sebebi tazminat mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor...

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