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  • 19.11.2018 10:29
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 10:33

'da gelişmesi! (19 Kasım) Sosyal Hizmetler devreye girdi!

'da bugün yatağa bağlı hayatını devam ettirmek zorunda olan hakkında yeni gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine gergin dakikalar yaşanacak. 2014 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken ölümden dönen ve yatağa bağlı hayatını devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen, eşinin yanında kalmaya devam mı edecek yoksa annesinin yanına mı gönderilecek? Müge Anlı ve ekibi titiz çalışmaları sonucunda tüm kavganın sebebinin 2 milyon lira olup olmadığını ortaya çıkartacak. Elif Gözütok'un eşi parası için mi engelli eşini yanında tutuyor? İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün neler yaşanacak? Anlı canlı yaınında 104 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken fazla kanama sonucunda beyin hücreleri ölüyor ve kalbi duruyor. Doktorlar tekrar hayata dööndürmeyi başarsa da %98 engelle hayata tutunuyor. (Elif Hanım'ın eşi) Elif Hanım'ı tazminat için mi yanında tutuyor yoksa sevdiği için mi? Elif Hanım Zafer Bey2in yanında kötü muameleye mi maruz kalıyor? Elif Hanım'ın annesi ve damadı arasında yaşanan kavgaların sebebi tazminat mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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