Gülperi 10. bölümüyle Show TV'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Ejder, Can'ı kaçırıyor. Şeyma ile büyük bir kavga eden Kadir ne yapacağını bilemiyor. Gülperi ise Kadir'i arıyor. Şeyma üzgün bir şekilde sahile inip elindeki boşanma kağıtlarına bakıyor. Üzgün bir şekilde olan Şeyma gözyaşlarına hakim olamıyor. Bedriye, arkadaşları tarafından zor günler yaşıyor. Gülperi'nin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. Peki, Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve son bölüm özeti...

GÜLPERİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de ekranlara elen Gülperi'nin 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanınının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜLPERİ 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Artemis'i arayan Hasan onu Selen'in evinin önüne çağırıyor. Hasan, Selen'le görüşebilmek için Artemis'ten yardım istiyor. Selen'in yanına giden Artemis Hasan'ın dışarda olduğunu söylüyor. Artemis, Selen ve Hasan'ı buluşturuyor.

Hasan ve Gökhan, Selen'in babasından dosya çalmak için evine giriyor. Selen, Hasan ve Gökhan'ı eve gizlice girmelerine yardım ediyor. Selen'in babasının adamlarına görünmeden çıkmaya çalışan Hasan, Selen'i sürpriz bir öpücük veriyor.

Gülperi, Hasan ve Bedriye Can'a sürpriz doğum günü planı hazırlıyor. Can'ın doğum günü olduğu için heyecanlı bir şekilde güne başlıyor. Ancak annesi ve kardeşleri ona sürpriz yapmak için doğum gününü unutmuş numarası yapıyor.

Selen'i kurtaran Hasan polis tarafından yakalanıyor. Hasan ve Selen ifade vermek için karakola götürülüyor. Herkes Selen'i Hasan tarafından kaçırıldığını düşünüyor. Selen ifade vererek Hasan'ın onu kaçırrmadığını, yardım için Hasan'ı aradığını söylüyor.

İfadesi alınan Hasan serbest bırakılıyor. Kadir, Gülperi ve Hasan'ın tartıştıklarını görüyor. Hasan'ın karşısına çıkan Kadir, ona kızı Artemis'i nerden tanıdığını soruyor. Öğrendiği bilgiye şaşıran Hasan, Artemis'le sadece arkadaş olduklarını söylüyor.

Hasan'ın gitmesinden sonra Kadir'in yanına gelen Gülperi, ona elini uzatıyor. Gülperi, Kadir'e kendisine iyi bakmasını, bundan sonra her şey istediği gibi olmasını diliyor. Şeyma ise Kadir ve Gülperi'yi uzaktan izliyor.

Seyit'in yanına giden Hasan başına ne geleceğini bilmeden onun karşısına çıkıyor. Hasan'ı bir iş yerinin grev alanına götüren Seyit ona Selen'i neden kaçırdıklarını açıklıyor. Gerçekleri öğrenen Hasan büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Böbrek rahatsızlığı için ilaç kullanan Ejder, hapishaneden kaçmak için ilaçlarını kullanmamaya başlıyor. Hapishanede fenalaşan Ejder hastaneye kaldırılıyor. Hemşireyi ayarlayan Ejder, Gülperi'den intikam almak için kaçıyor.

Çocukları geri kazanmak için numaradan Yakup'la tartışıp evden kovulduğunu söyleyen Kader, Gülperi'nin evine gidiyor. Eve gelip Kader'i karşısında gören Hasan sinirlerine hakim olamıyor. Kader'in evden gitmesini istiyor. Ancak Gülperi, Hasan'ın karşısında duruyor.

Okuldaki arkadaşları tarafından hala hırsız olarak Bedriye zor günler yaşıyor. Arkadaşları onunla dalga geçip, kalbini kırıyor. Bedriye daha fazla bu olayı katlanamayacağını başka okula gitmek istediğini annesine söylüyor. Gülperi kızına destek verek okula gitmesi gerektiğini anlatıyor.

Şeyma ile büyük bir kavga eden Kadir ne yapacağını bilemiyor. Gülperi ise Kadir'i arıyor. Şeyma üzgün bir şekilde sahile inip elindeki boşanma kağıtlarına bakıyor. Üzgün bir şekilde olan Şeyma gözyaşlarına hakim olamıyor.

Gülperi'den intikam almak isteyen Ejder hapishaneden kaçıyor. Can'ın okul çıkışına giden Ejerder onu zorla bir yere götürmeye çalışıyor. Amcası Ejder'den kaçan Can yakalanıyor. Ejder, Can'ı arabaya götürüyor. Can çaresiz bir şekilde amcasına direniyor.