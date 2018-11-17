Gelinim Mutfakta yarışmasının 175. bölümünde elenen isim ve haftanın birincisi açıklandı. Bölümü seyredemeyenler kim elendi, haftanın birincisi kim oldu, sorularına yanıt arıyor. Bölümde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Gül-Betül Polat ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Lokmalık İrmik Tatlısı" için yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mufakta'nın bu hafta yapılan yarışmasında en yüksek puanı alan Ezgi 70 puanla haftanın birincisi oldu. Haftanın birincisi seçilen Ezgi, 5 altı bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Betül 48 puan ile en az puanı alarak Gelinim Mutfakta'da elene isim oldu.

Bu hafta Betül 48 puanla en az puan alarak, Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin oldu. Cansu, doğum hediyesi olsun diyerek çeyrek altınının birini Betül'e hediye etti.Gözyaşlarının sel olduğu bölümde, Ezgi'de bir çeyrek altınını Betül'e hediye etti.