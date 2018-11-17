Çukur 43. yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde işler kızışacak. Çeto'nun Saadet kozu, Vartolu'yu Salih'ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu'ya dönüşmesine neden olacak. Eski haline dönecek olan Vartolu'nun Saadet'i kurtarmak için neler yapacağı merak edilirken, Karakuzular'ın planını öğrenmeye çalışan Yamaç'ın hiç beklemediği anda karşısına Veysel çıkacak. Bu bölümde işler karışacak. Çukur'un 43. bölümünde neler olacak? İşte Çukur 43. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

Çukur 43. yeni bölüm fragmanı;

ÇUKUR 43. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çeto'nun elindeki en büyük kozu olan Saadet'i devreye sokması Vartolu'yu Salih'ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu'ya dönüşmesine neden olacak. Çeto'nun Vartolu'dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy'u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzular'ın planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel'i bulacak. Çeto, sadece Vartolu'yu değil, Celasun'u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılar'la arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR 42. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 42. bölümünde ekran başındakiler duygu yüklü anlar yaşadı. Ayşe, Karaca ve Akşın'ın İdris'le bir araya geldiği bölümde asıl buluşma Yamaç ve İdris arasında yaşandı. İkilinin karşı karşıya geldiği an izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

İdris'in, oğulları Yamaç ve Vartolu'yla bir araya geldiği anlar izleyicileri derinden etkiledi. İdris'in gözyaşları içinde "oğlum" diyerek Yamaç'a sarıldığı sahne ekran başındakilere duygu dolu dakikalar yaşattı. Vartolu ile İdris arasındaki konuşma da bölümün unutulmazları arasında yer aldı.

Bölümün finalinde Vartolu'nun, Çeto ve Mahsun'un karşısına çıktığı an ise nefesleri kesti. Koçovalılar karşısında mağlup düşmemeye kararlı olan Çeto ve Mahsun, ellerindeki en büyük kozu ortaya sürdü. İkili, hiç beklemediği anda Vartolu'nun karşısına Saadet'i çıkararak heyecanı doruk noktasına taşıdı.