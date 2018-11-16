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  • 16.11.2018 10:03
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 10:03

'da bugün gerçekler ortaya çıkıyor! (16 Kasım) Müge Anlı ekibi 'a ulaşabildi mi?

'da bugün 39 yaşındaki ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, eskiden olan Elif Gözütok'a Müge Anlı ekibi ulaşabilecek mi? Dün yayınlanan canlı yayında anne kızının hayatından endişelendiğini anlatmıştı. Damadının para için eşinin ölümünü beklediğini iddia eden Ümmühan Hanım Müge Anlı ve ekibinden kızını yanına almak için yardım istedi. Uzun zamandır kızından haber alamayan Ümmühan Hanım'ın iddialarına karşılık Anlı canlı yayınında neler yaşanacak? İşte 16 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

ve ekibi 16 Kasım Cuma günü, eskiden olan 'a ulaşabilecek mi? Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine gergin ve üzgün dakikalar yaşanacak. Gözü yaşlı anne 'ın dün Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları herkesi derinden üzdü. Şuanda 39 yaşında olan Elif Gözütok, 2014 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken hastanede fazla kanamadan ölümden dönmüş ve bunun sonucunda da engelli kalmış. İşte tüm hikaye bundan sonra başlıyor...Zafer Bey'in engelli eşini evde sırf parası için alıkoyduğunu iddia eden anne Ümmühan Hanım'ın anlattıkları doğru mu? Müge Anlı ve ekibi Elif Gözütok'a ulaşabildi mi? Anlı canlı yayında neler yaşanıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün olanlar...

ATV CANLI YAYIN

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