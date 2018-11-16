Müge Anlı ve ekibi 16 Kasım Cuma günü, eskiden Türkçe Öğretmeni olan Elif Gözütok'a ulaşabilecek mi? Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine gergin ve üzgün dakikalar yaşanacak. Gözü yaşlı anne Ümmühan Hanım'ın dün Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları herkesi derinden üzdü. Şuanda 39 yaşında olan Elif Gözütok, 2014 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken hastanede fazla kanamadan ölümden dönmüş ve bunun sonucunda da engelli kalmış. İşte tüm hikaye bundan sonra başlıyor...Zafer Bey'in engelli eşini evde sırf parası için alıkoyduğunu iddia eden anne Ümmühan Hanım'ın anlattıkları doğru mu? Müge Anlı ve ekibi Elif Gözütok'a ulaşabildi mi? 16 Kasım Müge Anlı canlı yayında neler yaşanıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün olanlar...

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