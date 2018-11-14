Asiye'nin, Möhteber ve Ayşe'yi karşısında bulduğu, Nazgül'ün çocukluğuna döndüğü, Gökhan'ın görevine uğurlandığı tanıtımda Şirin, "Bebeğimiz geliyor!" sözleriyle Baran'a müjdeyi veriyor. Yeni Gelin yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

Yeni Gelin 62. Bölüm 1. Fragman

YENİ GELİN 61. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin 61. Bölümünde; Ayşe'nin intikamı çok ağır olmuş; Bella, ölümle burun buruna gelmiştir. Artık Kalender Ağa tarafından affedilme ihtimali hiç yoktur. Bundan sonra konaktan içeri adımını dahi atamayacaktır. Çünkü Kalender Ağa, Bozok Konağı'nda yeni bir dönemi başlatmıştır. Kumaların, aşiret düzeninin, entrikaların hiçbirinin bu düzende yeri yoktur. Bozoklar bundan sonraki hayatına çekirdek aile olarak devam edecektir. Kalender Ağa, her şeyi yoluna koymuş gibi görünse de Hazar, günden güne umudunu kaybetmektedir. Çünkü artık ayağa kalkmak istemektedir. Bu yüzden tüm riskleri almaya razıdır. Ya yürüyecek ya da hayatının sonuna kadar tekerlekli sandalyeye mahkûm olacaktır. Ödeyeceği bedeli göze alarak büyük kararı verir, ameliyat masasına yatar. Hazar, hayal ettiği gibi bebeğini kucağına alabilecek midir? Tüm Bozokların merakla cevabını beklediği soru budur. Bella'nın hamileliği ilerlemiş, doğumuna sayılı günler kalmıştır. Tek istediği, Hazar'ın iyileşmesi ve bebeğini sağlıkla kucağına almaktır. Yeni gelinimizin hayalleri gerçek olacak mıdır? Asiye, hayallerindeki gibi beyaz gelinliği giyip yıllardır beklediği evlilik cüzdanını almak, Nazgül, Kağan'la mutlu günlerine dönmek, Ayşe ve Möhteber'se konağa geri dönmek istemektedir. Bozok Kadınları, hayallerine kavuşacak mıdır?