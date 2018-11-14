Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor!



41. bölümde Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!

41. bölümü ekrana gelen Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler dizisine nihayet Merve dönüyor!

Sarmaşık'ı terkeden Merve, bir kaç bölümdür ortalarda yok. Arzu'nun cenazesine bile katılmadı. Tabii ki bu durumun mecburi bir sebebi vardı. Merve karakterini oynayan Aslıhan Gürbüz, aniden nükseden ve ağrıları dayanılmaz hale gelen bel fıtığını aldırmak için ameliyat oldu. Doğal olarak bir kaç haftadır evinde dinlenen oyuncu olmayınca, diziden Merve karakteri de bir süreliğine gönderildi.

Merve yokken ortalık fena karıştı! Arzu'nun ölmesi, en büyük konuydu ama Sarmaşık artık onun bildiği Sarmaşık değil! İpler iyice birbirine dolandı. Herkesin birbiriyle bir çıkar ilişkisi ve sırrı var artık! Merve yokken entrika çeviren de çok oldu. Ancak hiç biri Merve'nin zeki planlarının yerini tutamadı!

Sonuçta Merve çok özlendi ve onu en çok özleyen de şüphesiz Kerim'di. Büyük aşkı Kerim, Merve'yi bulmak için büyük çaba harcadı ve 42. bölümden yayınlanan sahnede gördük ki bir şekilde onu buldu. Merve, "Sen beni nasıl buldun?" diye sorduğunda Kerim de yanıtını hemen yapıştırdı: "Sen istedin, onun için buradasın. Yalnızca ben bulayım seni diye." Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Kerim, yokluğunda pek çok şey olduğunu söyleyip gelmesinin nedeninin de onu uyarmak olduğunu söyledi Merve'ye ve "Bilmediğin bazı şeyler var. Polis yakında çağırtacak seni" dedi. İşte 42. bölümden ilk sahne...

42. BÖLÜM'DEN İLK SAHNE