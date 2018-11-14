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  • 14.11.2018 11:03
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 11:20

yayın tarihi belli oldu! ne zaman başlıyor? Şahin Tepesi konusu nedir?

yayın tarihi belli oldu. Atv'nin efsane dizileri arasına katılmaya hazırlanan imzalı 1. bölüm 3. yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman ile birlikte izleyicinin merak ettiği 'Şahin Tepesi ne zaman başlayacak' sorusunun cevabı da geldi. Şahin Tepesi güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla Atv'nin reyting dizileri arasında yer almaya aday görünüyor. İzleyicinin diziyle ilgili merak ettiği bir diğer konu ise Şahin Tepesi oyuncuları kim, dizinin konusu ne? İşte yeni dizi Şahin Tepesi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında detaylar...

Şahin tepesi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Şahin Tepesi dizisinin fragmanları Atv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan her fragman, bir yandan izleyicideki merak oranını artırırken diğer yandan da yayın hayatına başlaması için gün saydırıyor. Peki, izleyiciyi bu kadar heyecanlandıran iddialı dizi Şahin Tepesi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, başrollerinde ise Zerrin Tekindor, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum yer alıyor. İşte merakla beklenen Şahin Tepesi 1. bölüm 3. yeni fragman...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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