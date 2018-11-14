Şahin tepesi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Şahin Tepesi dizisinin fragmanları Atv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan her fragman, bir yandan izleyicideki merak oranını artırırken diğer yandan da yayın hayatına başlaması için gün saydırıyor. Peki, izleyiciyi bu kadar heyecanlandıran iddialı dizi Şahin Tepesi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, başrollerinde ise Zerrin Tekindor, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum yer alıyor. İşte merakla beklenen Şahin Tepesi 1. bölüm 3. yeni fragman...