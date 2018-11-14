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  • 14.11.2018 10:22

14 Kasım 'da neler yaşanacak? 24 yaşındaki 'a ne oldu?

canlı yayınında bugün şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün faili meçhul kayıplar araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi 24 yaşındaki 'un bakkala gidiyorum diye iş yerinden çıkıp birdaha haber alınamaması üzerine genç kadına neler olduğunu araştıracak. Diğer yandan 3 yaşındaki yavrusunu kayınvalidesi tarafından sokak ortasında bırakılan ve 26 yıldır çocuğunun izini bulamayan gözü yaşlı annenin hikayesi konu alınacak. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da buğün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 24 yaşındaki 2 çocuk annesine ne olduğu araştırılacak. Müge Anlı ve ekibi büyük bir titizlikle konunun araştırmasını yaparken, genç kadını son gören kişiler neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün bir diğer konu ise 26 yıldır evladından hiçbir haber alamayan gözü yaşlı annenin hikayesi... 3 yaşındaki çocuğunu kayınvalidesi tarafından kaybeden anne Müge Anlı canlı yayınında evladından bir ize rastlayabilecek mi? İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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