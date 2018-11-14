Müge Anlı'da buğün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 24 yaşındaki 2 çocuk annesine ne olduğu araştırılacak. Müge Anlı ve ekibi büyük bir titizlikle konunun araştırmasını yaparken, genç kadını son gören kişiler neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün bir diğer konu ise 26 yıldır evladından hiçbir haber alamayan gözü yaşlı annenin hikayesi... 3 yaşındaki çocuğunu kayınvalidesi tarafından kaybeden anne Müge Anlı canlı yayınında evladından bir ize rastlayabilecek mi? İşte 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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