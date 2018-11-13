Söz 60. bölüm ön izleme: Yavuz, Sami'nin peşinde! Söz 59. son bölüm özeti

Söz 59. son bölümü ile ekranlara geldi. Söz'ün son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan ilk sahnede, Yavuz teröre finansman desteği sağlayan ve kara işler yapan şebekeye gözdağı vermek için cenazeye gidiyor. Nisan'da cenazede ve Yavuz ile karşılaşıyor… Sami ile Yavuz arasında söz düellosu yaşanıyor. Yavuz, Sami'ye gözdağı veriyor. Sami'nin Yavuz'u tehdit ettiği Yavuz'un da Sami'ye sert sözler söylediği tanıtım merak uyandırdı. Peki, Söz son bölümde neler yaşandı? İşte Söz 60 bölüm ön izleme ve 59. son bölüm özeti...

Söz 60. bölüm ön izleme:

SÖZ 59. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dragan, kilit adam olmayı başarabilecek mi? Nadya'yı teslim alan Yavuz, Dragan'a fırsat vermeden çatışma alanından uzaklaşır. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu kıskaçtan sıyrılmasını bilir çünkü asıl planı o zaman devreye girecektir; Dragan sevgilisini geri alma umuduyla adım adım Yavuz'un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir.

Yaşanılan başarısızlıklar sonucunda terörü finanse eden güçlerle bir araya gelen Nisan yeni bir yol haritası çizmek istemektedir. Dragan bu yol haritasının kilit adamı olacaktır. Ama Nadya'yı kaybeden Dragan artık Nisan'a da güvenini yitirmek üzeredir.

Dragan'nın emin olduğu tek şey Nadya'nın konuşmayacağıdır. Ama Yavuz onu köşeye sıkıştıracak bilgiyi Nadya'dan almayı başarır. O bilgi Dragan'ın kardeşidir.

Yavuz'un edindiği bilgiyle harekete geçen Tim Dragan'ı yakalamak için kardeşinin tutulduğu yere baskın düzenler.

Bu baskın Dragan'ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini ateşleyecektir.