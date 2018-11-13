Bir Umut Yeter 6. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bir Umut Yeter yayınlanan son bölümü ile takipçilerinin karşısına son kez çıktı ve final yaptı. Bu bölümde, Yılmaz, Derya'ya Umut'un onun oğlu olduğu gerçeğini açıklıyor. Derya, Umut'a kavuşuyor. Peki, Bir Umut Yeter final bölümünde neler yaşandı? İşte Bir Umut Yeter son bölüm özeti...

BİR UMUT YETER FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yılmaz, gözünün önünde Derya'nın çektiği sıkıntılara daha fazla şahitlik yapamayacağını anlayıp, hayatının en zor kararını verir ve çiftliğe giderek Derya'ya Umut'un onun oğlu olduğu gerçeğini açıklar.

Umut'un yıllar önce kaybettiği oğlu olduğunu öğrenen Derya, kendini oğluna sevdirmek için elinden geleni yapsa da kaybedilen yıllar anne ve oğul arasında çok büyük bir uçurum açmıştır. Kenan Akar sırf Derya ile ters düşmemek için Umut'u kabullenmiş gibi görünürken bir yandan da Serap'ın işbirliği ve Taner' in yardımı ile DNA testi için kolları sıvar.

Başta Elif olmak üzere bütün aile Yılmaz'ın yaptığı bu harekete tepki verip, ona cephe alsa da Yılmaz ısrarla eninde sonunda bunun olması gerektiğini çevresindekilere anlatmaya çalışırken, Umut ise yeni evine ve ailesine bir türlü alışamamanın sıkıntısı içinde, Derya'ya çok kötü davranmakta ve anne bildiği Elif'i özlemektedir.

BİR UMUT YETER 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Derya, hiç beklemediği bu habere çok sevinirken bir yandan da Kenan'ın mektubu kendinden saklamış olmasını sorgulamaktadır. Ev halkı Yılmaz'ın yazdığı isimsiz mektup olayının ortaya çıkmasıyla dağılan Derya'yı sakinleştirmeye çalışsalar da Derya, Kenan'a olan öfkesini içinde tutamaz. Baba kızın arası açılırken Dilek ise bu gelişmeden son derece mutludur.

Yılmaz Derya'nın kaybettiği oğluna olan özlemine yakından şahit oldukça Elif'le 5 yıl önce verdikleri kararın ne denli yanlış olduğunu iyice anlar. Elif'in Umut'un kendi çocukları olduğu ve asla Derya'ya gerçeklerin anlatılmasını istemediği konusundaki telkinlerine rağmen Derya'ya gidip bütün gerçekleri anlatmaya karar verir.