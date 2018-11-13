Ay yapım'ın ekranlara taşıdığı yeni dizi Çarpışma, Show Tv ekranların'da izleyicleriyle buluşuyor. İlk fragman'ın yayınlanması ile büyük ilgi gören Çarpışma'da ikinci fragman da yayınlandı. İzleyiciler "Çarpışma ne zaman ekranlara gelecek?" sorusunu internette merakla araştırmaya başladı. İşte, Show Tv'de ekranlara gelecek Çarpışma dizisine dair tüm detaylar...

ÇARPIŞMA'NIN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU!

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin yeni ekran gözdesi olacak 'Çarpışma', 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV'de!

Show TV'nin Perşembe tercihi ise büyük dikkat çekti. Zira Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Avlu ve Muhteşem İkili gibi 4 önemli dizinin yer aldığı güne Çarpışma'yı koymak bir hayli iddialı yaklaşım, ama aynı zamanda da riskli bir adım.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Kadir', Elçin Sangu'nun 'Zeynep', Onur Saylak'ın 'Veli Cevher', Alperen Duymaz'ın 'Kerem', Melisa Aslı Pamuk'un 'Cemre' karakterlerini canlandırdıkları 'Çarpışma'nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor.