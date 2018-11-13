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  • 13.11.2018 17:57

62. bölüm fragmanı yayınlandı:Ülfet'ten Büyük Hamle!

62. bölümüyle cuma akşamı ekranlara gelecek. ı yayınlandı. Dizinin yeni yayınlanan bölümünde Süreyya, Ülfet'in kocaman bir ailesi olduğunu hatırlatarak, Ülfet'i karanlığa iten yalnızlığından kurtulmasına yardımcı olur. Adem, bebeğinin ilk görüntüleri karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Ülfet büyük bir adım atarak Boranlar'a zeytin dalı uzatır.. Peki, İstanbullu Gelin 62. bölümde neler olacak? İşte İstanbullu Gelin 62. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

Ülfetten Baronlara büyük adım

62. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. İstanbullu Gelin 62. bölümünde ortalık karışıyor. Yeni bölümde, İstanbullu Gelin Ülfet yıllardır kin tuttuğu Esma ve ailesine karşı yelkenleri suya indiriyor. Esma'nın evindeki oyuncaklarla dolu gizli çocuk odasını görmesinin ardından Ülfet sırlarını anlattı. Esma'yla aralarında geçen duygusal konuşmanın ardından Ülfet, Boranlar'ın beklediği haberi verdi. Boranlar'ın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Ülfet, 30 milyon dolar değerindeki arsanın satışına onay verdiğini söyledi.? İşte ı...

İstanbullu gelin 62. bölüm fragmanı;

İSTANBULLU GELİN 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret, Sedef'ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk'la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem'in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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