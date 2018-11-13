Avlu 20. yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Avlu'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Kudret ile Deniz'in kavgası izleyiciyi ekran başına kilitledi. Avlu'nun yeni bölüm fragmanında, Deniz'in Kudret'i yere yatırarak söylediği, "Söyle bakalım Kudret, buranın ağası kim, efendisi kim?" sözleri merak uyandırdı. Peki, Avlu 20. yeni bölümde neler olacak? İşte Avlu 20. bölüm fragmanı ve özeti...

Avlu 20. yeni bölüm fragmanı;

AVLU 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz, planlarını gerçekleştirebilecek mi?

Zerrin, Azra ve Deniz arasındaki gerginliği kendi lehine çevirmeye çalışmaktadır. Fakat bu, karanlık planlarından yalnızca biridir. Azra'nın travmatik geçmişi hiç ummadığı anda tekrar yakasına yapışmıştır. Sevda'nın yanında getirdiği çip, cezaevi gündemine bomba gibi düşerken bu sırada Deniz kimseyle paylaşmadığı planının her aşamasının tıkır tıkır işlemesini sağlamaktadır. Deniz bu kez peşinde olduğu şeyi elde edebilecek midir?

AVLU 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Takipçileriyle 19. randevusuna çıkan Avlu'nun bu bölümünde, Azra'nın Nihal müdürü öldürdüğünü öğrenmesinden sonra Deniz, ne düşüneceğini ne yapacağını bilemedi. Azra'ya ters davranmaya başlayan Deniz, avukatından olayla ilgili tüm ayrıntıları öğrenmesini istedi. Bir taraftan da Azra ile aynı koğuşta kalmak istemedi.

Azra, Deniz'in tavırlarından bir şeyler olduğunu anladı ve üsteleyince, cezaevinin kütüphanesinde Deniz, "Nihal'i sen mi öldürdün?" diye sordu. Azra itiraf edince, Deniz daha da kötü oldu. O dava yüzünden tam cezaevinden çıkmak üzereyken çıkamadığını, kızını dışarıda koruyamadığını ve bu yüzden öldüğünü söyleyen Deniz, Azra'yı suçlamaya başladı.

Deniz'in "Ne olur yapmadım de!" diyerek yalvardığı anlarda Azra da şok geçiriyordu. Zaman içerisinde birbirine güvenen ve dostluk bağları kuvvetlenen ikilinin dostluğu zedelendi.