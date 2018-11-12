Çukur 42. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Çukur'da yer yerinden oynayacak, Koçavalıların karakuzulara saldırması ile Mahsun ve Çeto karşılık vermek için planlar yapmaya başladılar. Çukur 41.bölümde; Ersoy'un açığını tespit eden Koçovalılar, Karakuzuları Ersoy'u kullanarak içten içe çökertmek için ham madde hazırlamalarını ve teslimatta bulunmalarını önledi.

Çukur 42. bölüm ön izleme;

Çukur 42. bölüm 2. fragmanı;

Çukur 42. bölüm 1. fragmanı;

Fragman'da kötü görünen Vartolu'nun "Bazı insanlar var. Onlar sevdiklerinin değerini kaybedince anlıyor. Ben zaten biliyordum be Yamaç!" sözleriyle Yamaç'a dert yandığı ortada, Çeto öfkesini Ersoy'dan çıkarıyor. Celasun'a bıçak dayayan Mahsun gerilimi yükseltirken, Yamaç'ın dövüş sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Çeto, "Bu hayatta herkesin bir zaafı var. Çukur'dakilerin zaafı da aileleri!" sözleriyle harekete geçeceğinin sinyallerini verirken, Vartolu'nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor.

ÇUKUR 42. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

Çukur dizisi merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur dizisi 42. yeni bölüm fragmanında; Yamaç, Cumali'yi babasına götürmek için ikna etmeye çalışır ancak Cumali'yi öldü bildikleri için ortaya çıkmak istemez. Yamaç, İdris'in karşısına çıkıyor, uzur süredir ailesinden uzak kalan Yamaç, babasını karşısında görünce gözyaşlarını tutamaz. İdris'İn kapıyı açtığında karşısında olanların kim olduğu ise büyük merak konusu uyandırdı.

Çukur 42. bölümü ile 12 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV'de...