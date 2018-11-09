  • Televizyon
  • 09.11.2018 10:35
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 10:35

3. yeni bölüm fragmanı: MKC tuzağın ortasında! Muhteşem İkili 2. son bölüm özeti

2. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Köpek Sadri'nin ortaya çıkması ile işler karıştı. Muhteşem İkili'nin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Barca geçmişiyle karşı karşıya. MKC, Barca'nın zor zamanında yanında oluyor fakat MKC, tuzağın ortasında kalıyor. İşte Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti...

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

2. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Muhteşem İkili'nin son bölümünde Barca ve MKC, içeride zor zamanlar geçiriyor ve ilk fırsatta hapisten kaçıyorlar. Köpek Sadri'nin de ortaya çıkmasıyla işlerin karıştığı Muhteşem İkili'nin 3. yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrası izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yeni bölüm fragmanında, Barca zor zamanlar geçiriyor. MKC ise dostu Barca'nın yanında. MKC tuzağın ortasında kalacak. İşte Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti...

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı;

MUHTEŞEM İKİLİ 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barca geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalıyor! MKC, en zor zamanda yardıma koşuyor!

Barca'nın karısını ve çocuğunu öldüren adam çok yakındır. Fakat elleri bağlı halde ona ulaşamaması onu bitirmektedir.

Barca'yı kurtarmak için gelen MKC, tuzağın tam ortasında kendini bulur.

MUHTEŞEM İKİLİ 2. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

MKC ve Barca, Demiray'ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca'nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır.

Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri'nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri'nin gelişi ile Demiray'ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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