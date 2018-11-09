Avlu 20. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak edilenler arasında yer aldı. 19'uncu bölümüyle takipçisinin karşısına çıkan Avlu'nun bu bölümünde Deniz'in nasıl hareket edeceği merak edildi. Bilindiği üzere Nihal müdürü Azra öldürmüştü. Bunu öğrenen Deniz'in tüm hayalleri yıkıldı ve dostu olan Azra ile araları bozuldu.Deniz'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, gelecek haftaki bölümde neler olacağı da akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu 19. son bölüm özeti ve 20. yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

AVLU 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADNI MI?

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin paylaştığı Avlu dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AVLU 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Takipçileriyle 19. randevusuna çıkan Avlu'nun bu bölümünde, Azra'nın Nihal müdürü öldürdüğünü öğrenmesinden sonra Deniz, ne düşüneceğini ne yapacağını bilemedi. Azra'ya ters davranmaya başlayan Deniz, avukatından olayla ilgili tüm ayrıntıları öğrenmesini istedi. Bir taraftan da Azra ile aynı koğuşta kalmak istemedi.

Azra, Deniz'in tavırlarından bir şeyler olduğunu anladı ve üsteleyince, cezaevinin kütüphanesinde Deniz, "Nihal'i sen mi öldürdün?" diye sordu. Azra itiraf edince, Deniz daha da kötü oldu. O dava yüzünden tam cezaevinden çıkmak üzereyken çıkamadığını, kızını dışarıda koruyamadığını ve bu yüzden öldüğünü söyleyen Deniz, Azra'yı suçlamaya başladı.

Deniz'in "Ne olur yapmadım de!" diyerek yalvardığı anlarda Azra da şok geçiriyordu. Zaman içerisinde birbirine güvenen ve dostluk bağları kuvvetlenen ikilinin dostluğu zedelendi.