Müge Anlı'da bugün Gürsel Selam olayında şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin beğeniyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ı kim kaçırdı ve neden kaçırdı konuları tartışılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına dün telefonla bağlanan görgü tanığının anlattıkları ile olaylar örtüşür nitelikteydi. Görgü tanığı 9 Kasım Müge Anlı canlı yayınında başka neler anlatacak? Evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye evlatlık verilen Gürsel Selam'ın ailesine kavuşmasından sonra gelişen olaylara verdiği tepki ne olacak? Merak edilen tüm soruların cevabı 9 Kasım Müge Anlı canlı yayınında...

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