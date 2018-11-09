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  • 09.11.2018 09:47
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 09:51

9 Kasım 'da şok gelişme! 'ın kaçırılmasıyla ilgili görgü tanığından çarpıcı açıklama

canlı yayınında 'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ın kaçırılmasıyla ilgili sürpriz görgü tanığı konuşmaya devam edecek. Kaçıran kişinin Perihan Efe olduğunu hatırlayan görgü tanığı, Gürsel'in arabanın içinde ağladığını ve hırçın davrandığını ifade etmişti. 'da konuyla ilgili neler yaşanacak? İşte 9 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün olayında şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin beğeniyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ı kim kaçırdı ve neden kaçırdı konuları tartışılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına dün telefonla bağlanan görgü tanığının anlattıkları ile olaylar örtüşür nitelikteydi. Görgü tanığı canlı yayınında başka neler anlatacak? Evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye evlatlık verilen Gürsel Selam'ın ailesine kavuşmasından sonra gelişen olaylara verdiği tepki ne olacak? Merak edilen tüm soruların cevabı 9 Kasım Müge Anlı canlı yayınında...

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