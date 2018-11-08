Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? 8 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayeti ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı? Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 6 Eylül'de kaybolan ve daha sonra Cendere yolu üzerindeki hurda otobüsün arka bagajında cesedi bulunan gayrimenkul zengini Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun katilinin bugün ortaya çıkması bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlanan faili meçhul cinayette bugün sürpriz bir görgü tanığı ifade verecek. İfadeyi verecek görgü tanığı Yasemin Oruçoğlu cinayetine ışık tutacak. İşte 8 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

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