  • Televizyon
  • 08.11.2018 09:33
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 09:33

8 Kasım 'da şok gelişme! Görgü tanığının ifadesiyle 'nu kimin öldürdüğü ortaya çıkacak

'da bugün cinayetiyle ilgili gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün gerçekler ortaya çıkacak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda gayrimenkul zengini Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun cesedi Cendere yolunda hurda otobüsün arka bagajında bulundu. Adli Tıp'ta kimliği tespit edildikten sonra Yasemin Oruçoğlu'nu kimin öldürdüğünü araştırmaya başlayan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden hangisinin o gün olay yerinde olduğunu ise sürpriz görgü tanığı tespit edecek. İşte 'da yaşananlar..

'da bugün neler yaşanacak? canlı yayınında Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayeti ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı? Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 6 Eylül'de kaybolan ve daha sonra Cendere yolu üzerindeki hurda otobüsün arka bagajında cesedi bulunan gayrimenkul zengini Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun katilinin bugün ortaya çıkması bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlanan faili meçhul cinayette bugün sürpriz bir görgü tanığı ifade verecek. İfadeyi verecek görgü tanığı cinayetine ışık tutacak. İşte 8 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

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