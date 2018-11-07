Sen Anlat Karadeniz'in 29. son bölümü yayınlandı. Son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 29. bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Sen Anlat Karadeniz'in 29. son bölümü yayınlandı. Son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 29. bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.
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