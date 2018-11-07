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  • 07.11.2018 00:41
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:47

Sen Anlat Karadeniz'de 'den muhteşem evlilik teklifi | Nefes ile Tahir'in romantik dakikaları!

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde , Nefes'e evlenme teklif etti. Romantik dakikaların yaşandığı Sen Anlat Karadeniz'deki o sahneyi haberimizde bulabilirsiniz...

Sen Anlat Karadeniz'in 29. son bölümü yayınlandı. Son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 29. bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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