Müge Anlı'da Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son noktaya gelindi. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 6 Eylül'de ortadan kaybolan ve en son eski eşi Yüksel ve akrabası Erhan ile görüşen Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi, Cendere yolundaki hurda bir otobüsün arka bagajında bulunmuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda olaylar arasındaki bağlantılar çözülmüş ve araç takip sistemi ile Yasemin Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül günü içinde bulunduğu beyaz minibüste yanındaki diğer kişiler de tespit edilmişti. Polis ekiplerinin düğmeye basmasıyla Nazmiye Oruçoğlu'nun ilk eşi Yüksel, oğlu Serhat ve beyaz minibüsün sahibi olan akrabası Erhan eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri bir yandan delil toplarken diğer yandan da gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerinde çelişkili cevap veren Yüksel Bey ve diğerlerinin bu olay hakkındaki soğuk kanlı tavırları ise gözlerden kaçmadı. Bugün ise Müge Anlı canlı yayında Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayeti ile ilgili dün gece saat 23:00'te İstanbul Adliyesi'nde sonuçlandığını açıkladı. İşte 8 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili detaylar...