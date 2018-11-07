7 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 77 gün önce kaybolduğu söylenen Aydın'daki temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölü bulunduğu haberi açıklandı. Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 17 Ekim tarihinde Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmış ve o sevgili canlı yayına gelerek bazı iddialarda bulunmuştu. Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlik görevlisi olan 3 çocuk babası Murat Tekin en son evine bir miktar para bırakıp kayıplara karışmıştı. Murat Tekin'den tam 77 gün sonra kötü haber geldi. İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Murat Tekin gelişmesi...