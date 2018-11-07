  • Televizyon
  • 07.11.2018 14:06
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 14:49

7 Kasım 'da şok gelişme! Müge Anlı'da erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkan kayıp 'in cesedi bulundu!

'da bugün şok gelişme yaşandı. 77 gündür kayıp olan temizlik görevlisi 'in cesedine ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınında Murat Tekin'in ölü bulunduğu yerdeki esnafla iletişime geçildi. 77 gün önce Aydın'da kaybolan 'in Müge Anlı canlı yayınında sapkın cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Murat Tekin öldü mü yoksa öldürüldü mü? Müge Anlı, Murat Tekin'in kaybolma olayını araştırırken edindiği bilgilerin canlı yayında paylaşmaya uygun olmamasından dolayı yeni bi gelişme oluncaya kadar konuyu işlemeyeceğini belirtmişti. Nitekim Murat Tekin'in cesedinin ortaya çıkmasıyla canlı yayınında konu yeniden gündeme geldi. Metruk binadan gelen kokular üzerine şikayette bulunan mahalle sakinleri Müge Anlı canlı yayınında bugün neler anlattı. İşte 7 Kasım Müge Anlı'da temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölümüyle ilgili yaşananlar...

7 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 77 gün önce kaybolduğu söylenen Aydın'daki temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölü bulunduğu haberi açıklandı. Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 17 Ekim tarihinde Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmış ve o sevgili canlı yayına gelerek bazı iddialarda bulunmuştu. Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlik görevlisi olan 3 çocuk babası Murat Tekin en son evine bir miktar para bırakıp kayıplara karışmıştı. Murat Tekin'den tam 77 gün sonra kötü haber geldi. İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Murat Tekin gelişmesi...

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