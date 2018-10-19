19 Ekim Müge Anlı canlı yayında bugün Murat Tekin olayı hakkında şok gelişmeler yaşandı. Müge Anlı faili meçhul cinayetler ve kayıpları araştırmaya devam ediyor. Müge Anlı'da 22 Ağustos günü kaybolan temizlik görevlisi Murat Tekin hakkında geçtiğimiz gün erkek sevgilisi olduğu söylenmişti. Bugün ise bir görgü tanığı canlı yayına bağlanıp eşi Sakine Tekin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 19 Ekim Müge Anlı canlı yayında neler oldu merak ediyorsanız detaylar haberimizin devamında...