  • Yaşam
  • 19.10.2018 14:23
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 14:23

'da bugün ipler gerildi! Anlı olayı hakkında son noktayı koydu!

canlı yayında bugün 'in eşi hakkında şok iddialar art arda geldi. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, evli ve erkek sevgilisi olduğu iddia edilen temizlik görevlisi Murat Tekin'in eşi Sakine Tekin ile ilgili çoban 'dan gelen açıklamalar stüdyoda iplerin gerilmesine neden oldu. Murat Tekin'e ne oldu? Görgü tanıdığı Naci Bey konuyla ilgili neler söyledi? Müge Anlı canlı yayında Sakine Tekin ile ilgili iddiaların hepsini anlatamadığını ve daha fazla bu konuya devam edemeyeceğini ifa etti. Anlı canlı yayında yaşananlar...

19 Ekim Müge Anlı canlı yayında bugün Murat Tekin olayı hakkında şok gelişmeler yaşandı. Müge Anlı faili meçhul cinayetler ve kayıpları araştırmaya devam ediyor. Müge Anlı'da 22 Ağustos günü kaybolan temizlik görevlisi Murat Tekin hakkında geçtiğimiz gün erkek sevgilisi olduğu söylenmişti. Bugün ise bir görgü tanığı canlı yayına bağlanıp eşi Sakine Tekin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 19 Ekim Müge Anlı canlı yayında neler oldu merak ediyorsanız detaylar haberimizin devamında...

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