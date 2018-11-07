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  • 07.11.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 16:08

122. bölüm fragmanı! 2018 Diriliş Ertuğrul yeni sezon bugün var mı?

122. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yeni sezonu iple çeken seyirciler, dizinin 5. sezon ilk bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul'un 122. bölüm fragmanı ile birlikte bölüm detayları da belli oldu. Ertuğrul ve Kayılar, Söğüt'e yerleşeli 10 yıl olmuş, bu süreçte Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nda Moğollar'a yeniliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 122. bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 122. bölüm yeni sezon fragmanı...

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu için geri sayım başladı. 5. sezonu ile TRT 1'de ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un 122. bölümünde işler karışıyor. Ertuğrul ve Kayılar Söğüt'e yerleşti. Burada 10 yıl geçirilmiş bir zaman ile ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul'un Söğüt'teki gücü, Moğolları rahatsız ediyor. Seyirciler, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 122. bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı ve özeti...

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