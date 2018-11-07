Diriliş Ertuğrul yeni sezonu için geri sayım başladı. 5. sezonu ile TRT 1'de ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un 122. bölümünde işler karışıyor. Ertuğrul ve Kayılar Söğüt'e yerleşti. Burada 10 yıl geçirilmiş bir zaman ile ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul'un Söğüt'teki gücü, Moğolları rahatsız ediyor. Seyirciler, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 122. bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı ve özeti...