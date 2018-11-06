  • Televizyon
  • 06.11.2018 10:01
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:04

6 Kasım 'da şok iddialar! cinayetindeki görgü tanığı ne ifade verecek?

canlı yayınında bugün her şey gün yüzüne çıkacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetinde tek görgü tanığı olan kişi ifade verecek. Müge Anlı ve ekibinin büyük bir titizlikle araştırdığı cinayetinin suçluları bugün son bulacak mı? Nazmiye Oruçoğlu'nu kim öldürdü? 'da neler yaşanacak? Tüm merak ettikleriniz için Müge Anlı canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz....

6 Kasım canlı yayınında şok gelişmeler yaşanacak. Türkiye'nin merakla beklediği Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan tek görgü tanığı polis ekiplerine ifade verecek, 'nun bulunduğu hurda otobüsün yanındaki kişinin kim olduğuna dair dair teşhiste bulunacak. İşte 'da yaşananlar...

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