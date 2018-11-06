6 Kasım Müge Anlı canlı yayınında şok gelişmeler yaşanacak. Türkiye'nin merakla beklediği Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan tek görgü tanığı polis ekiplerine ifade verecek, Yasemin Oruçoğlu'nun bulunduğu hurda otobüsün yanındaki kişinin kim olduğuna dair dair teşhiste bulunacak. İşte 6 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

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