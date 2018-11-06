Müge Anlı canlı yayınında bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 6 Eylül günü cinayete kurban giden Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili delillere ulaşıldı. Müge Anlı ve ekibi tüm titizliğiyle konuyu araştırırken ortaya çıkardığı gerçekler üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Yasemin Oruçoğlu'nun ölümüyle ilgili bir numaralı şüpheli eski eş Yüksel Y, oğlu Serhat Y ve akraba Erhan Ç gözaltına alındı. Bu esnada polis ekipleri Yüksel Bey ve Yasemin Hanım'ın aralarında paylaşamadıkları o evde arama yaptı. İşte 6 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili paylaşılan bilgiler...