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  • 06.11.2018 11:28
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:49

6 Kasım canlı yayında cinayeti ile ilgili şok gelişme!

'da bugün cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'nun cesedi Cendere yolu üzerinde hurda bir otobüsün arka bagajında bulunmuştu. Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili bir numaralı şüpheli Yüksel Bey dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişiler ise oğlu Serhat ve akraba Erhan Bey'di. Peki, 'da Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Polis ekiplerinin bulduğu deliller neler? İşte 6 Kasım Müge Anlı'da Yasemin oruçoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler...

Müge Anlı canlı yayınında bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 6 Eylül günü cinayete kurban giden Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili delillere ulaşıldı. Müge Anlı ve ekibi tüm titizliğiyle konuyu araştırırken ortaya çıkardığı gerçekler üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Yasemin Oruçoğlu'nun ölümüyle ilgili bir numaralı şüpheli eski eş Yüksel Y, oğlu Serhat Y ve akraba Erhan Ç gözaltına alındı. Bu esnada polis ekipleri Yüksel Bey ve Yasemin Hanım'ın aralarında paylaşamadıkları o evde arama yaptı. İşte 6 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili paylaşılan bilgiler...

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