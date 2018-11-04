Çarpışma 2. tanıtım yayınlandı! Çarpışma dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

Çarpışma dizisinin ilk bölümünden tanıtım geldi. Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan Çarpışma'nın Kadir'in üçlü çektirmesi ikinci tanıtımına damga vuruyor. Kadir'in üçlü çektirmesi ile trübünler coşuyor. Peki, Çarpışma dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte Çarpışma ilk bölüm tanıtımı...

ÇARPIŞMA 2. TANITIMI

Çarpışma'nın yayınlanan ilk fragmanında; Sarıyer Spor'un tutkulu bir taraftarı ve amigosu olan Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) taraftarlara üçlü çektiriyor ve tribünleri coşturuyor. Kerem de (Alperen Duymaz) tribündeki yerini alıyor. Kadir'in bir çatışmanın, Zeynep'in (Elçin Sangu) muhtemel bir tehlikenin içinde, Veli'nin (Onur Saylak) belki de zamansız bir ziyarette, Cemre'nin (Melisa Aslı Pamuk) araba kullanırken panik halinde görüldüğü sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicilerde merak uyandırdı.

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarpışma dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmazken, Kasım ayında. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

ONUR SAYLAK ÇARPIŞMA'DA

'Çarpışma'ya usta oyuncu Onur Saylak da katıldı.

Onur Saylak, 'Çarpışma'dizisinde hikayenin kilit noktasındaki 'Veli Cevher' karakterini canlandıracak.

ÇARPIŞMA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı Kadir Adalı'nın kazadan sonra dediği gibi; "Çarpışan aslında kaderlerimizdi..."

Yapımını Ay Yapım'ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş'ın, idari yapımcılığını İsmail İçen'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma'nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.