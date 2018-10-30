Söz 57. bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Yavuz'un canlı bombanın peşine düştüğü bölümde, gizli operasyon başlar. Tim, Yavuz'un yakaladığı yabancı istihbarat görevlisinin sorgusunda örgüt ve Nisan arasındaki önemli bir silah alışverişinin bilgilerine ulaşır ve harekete geçer. Gizli görev için Karabatak, Eylem ve Keşanlı kılık değiştirmek zornda kalır. Son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Kopuk, yeni görevi için yemin ediyor! İşte Söz 58. yeni bölüm fragmanı ve 57. son bölüm özeti...

Söz 58. yeni bölüm ilk sahne:

SÖZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tim bir yandan Nisan'ın planladığı saldırının faillerini ararken, diğer yandan yaralıların tedavi edildiği hastanenin güvenliği sağlamak için görevlendirilir.

Eylem, saldırıyı düzenleyen teröristlerin adım adım takibini yaptığında şok edici bir gerçekle yüzleşecektir: Bir bombalı eylemci daha vardır ve şu an şehirde bilinmeyen bir noktadadır.

Tim, Bakan'ın yaralıları ziyaret edeceği hastanede gerekli güvenlik önlemlerini destek kuvvetlerle birlikte sağlamıştır. Ama izini kaybettirmeyi başaran canlı bomba eylemcisinin burunlarının dibinde olduğundan haberleri yoktur.

Başsavcı'ya bilgi vermek için aynı hastaneye gelen Derya canlı bomba eylemcisi ile burun buruna gelir. Derya, hem hastanedeki yaralıların hem devlet yetkililerinin hem de Tim'in hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etmekten çekinmeyecektir.

Yavuz, ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisinin peşine düşer. Bu yabancı istihbarat görevlisi canlı bomba eylemlerini organize eden kişidir. Ülkeden çıkmadan yakalamak için çok kısa bir zamanı vardır. Fakat bu operasyon onu deşifre edecek bazı görüntülerin Derya'ya ulaşmasına yol açar. Yavuz o görüntüleri Derya izlemeden yok etmek zorundadır.

Yavuz'un yakaladığı yabancı istihbarat görevlisinin sorgusunda örgüt ve Nisan arasındaki önemli bir silah alışverişinin bilgilerine ulaşan Tim operasyon için harekete geçer. Bu zorlu operasyon için Karabatak, Eylem ve Keşanlı gizli görev için kılık değiştirmek zorunda kalır.