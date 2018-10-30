Müge Anlı canlı yayında araştırmaya devam ediyor! Yasemin Oruçoğluyu kim öldürdü?

Müge Anlı canlı yayında araştırmaya devam ediyor! Yasemin Oruçoğlu'yu kim öldürdü?
Müge Anlı'da esrarengiz bir olay yaşandı. 6 Eylül'den bu yana kayıp olan Yasemin Oruçoğlu'nun akıbeti 29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belli oldu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftalardır aranan Yasemin Oruçoğlu'nun ölüm haberi geldi. Peki ama Yasemin Oruçoğlu'nu kim ve neden öldürdü. Müge Anlı'da araştırmalar başladıktan kısa bir süre sonra Cendere yolunda hurda bir otobüsün bagajında bulunan kararmış cesetin haftalar sonra DNA raporu sonucunun açıklanmasıyla Yasemin Oruçoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Ayrıldığı ilk eşi Yüksel Bey ile durmadan para problemi yaşayan gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'nu kim ve neden öldürdü? Müge Anlı büyük bir titizlikle bu konuyu araştırmaya devam ediyor...
30 Ekim 2018 Salı, 09:10:14 Güncelleme: 14:39:40
Müge Anlı son dakika gelişmesi! Müge Anlı 50 gündür kayıp olan gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'nun akıbetini canlı yayında açıkladı.
İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü. Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından bir kadın cesedi çıktı. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'na ait olduğu belirlendi. İşte, Yasemin Oruçoğlu'na ait ceset...
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