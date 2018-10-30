Müge Anlı canlı yayında araştırmaya devam ediyor! Yasemin Oruçoğluyu kim öldürdü?

İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü. Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından bir kadın cesedi çıktı. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'na ait olduğu belirlendi. İşte, Yasemin Oruçoğlu'na ait ceset...