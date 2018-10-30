Müge Anlı'da bugün flaş gelişmeler, çarpıcı açıklamalarla olayların gerçek tarafı aydınlatılmaya çalışılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? Müge Anlı canlı yayında yine faili meçhul kayıpları ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, araştırmacı ve güvenilir kimliğiyle her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Peki, 30 Ekim Müge Anlı'da neler olacak? Müge Anlı canlı izle...