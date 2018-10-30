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  • 30.10.2018 10:03
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 13:01

'da bugün neler olacak? canlı yayında 'nun katili ortaya çıkıyor mu?

'da bugün şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ilginç gelişmeler izleyicilerle paylaşılacak. 'da 'nun katili ile ilgili yeni bir gelişme olacak mı? Yasemin Oruçoğlu'nun kardeşleri Müge Anlı canlı yayında Yasemin Hanım'ın katilinin bulunmasını bekliyor. Öte yandan 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan ve başka bir aileye verilen 'ı yetiştiren aile hakkında Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan bilgiler netlik kazanacak mı? Gürsel Selam'ı yetiştiren aile tüm gerçekleri biliyor mu? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı 30 Ekim Müge Anlı canlı yayında karşınızda... ...

'da bugün flaş gelişmeler, çarpıcı açıklamalarla olayların gerçek tarafı aydınlatılmaya çalışılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? Müge Anlı canlı yayında yine faili meçhul kayıpları ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, araştırmacı ve güvenilir kimliğiyle her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Peki, 'da neler olacak? ...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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