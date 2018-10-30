Müge Anlı'da bugün flaş gelişmeler, çarpıcı açıklamalarla olayların gerçek tarafı aydınlatılmaya çalışılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? Müge Anlı canlı yayında yine faili meçhul kayıpları ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, araştırmacı ve güvenilir kimliğiyle her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Peki, 30 Ekim Müge Anlı'da neler olacak? Müge Anlı canlı izle...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.