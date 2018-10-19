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  • 19.10.2018 02:27
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 02:27

5.Sezon 122. bölüm ilk fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

'un fragmanı yayınlandı! 'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Oyunca kadrosunda değişikliğe giden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un fargamanı yayınlandı mı? İşte merakla beklenen detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Oyunca kadrosunda değişikliğe giden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

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