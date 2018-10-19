Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Oyunca kadrosunda değişikliğe giden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor.
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Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Oyunca kadrosunda değişikliğe giden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor.
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