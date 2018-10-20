Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı: Osman Gazi detayı! 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı seyirciyle buluştu. Uzun zamandır başlaması beklenen dizinin yeni sezonunu merak eden seyircilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Dün yayınlanan fragmanla seyircisinin daha da meraklandıran Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon tarihi belli oldu mu? Fragmanda, Ertuğrul'un, "1o yıldır Moğolların tahakkümüne, zorbalığına rağmen Söğüt ahalisini ihya ettim. Düşmanların bizi içten içe çürütmek istemesini anlarım." sözleri bu sezonun da çekişmeli geçeceğine işaret etti. Öte yandan diziye yeni katılan Hande Soral'ın Ertuğrul'un oğlu Osman'ı yaralı halde bulup getirmesi fragmana damga vurdu. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon oyuncuları kimler? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı...