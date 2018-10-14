Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine koltuklarına bağladı. Son bölüm son sahne yürekleri ağıza getirdi. Atv'nin vazgeçilmez efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı son bölümden hemen sonra gözler 111. yeni bölüm fragmanına döndü. EDHO 111. yni bölüm fragmanında Alparslan'ın eski sevgilisiyle sahnesi ve Hayriye annenin Hızır'a söyledikleri akıllara Alparslan ölüyor mu sorusunu getirdi. Ateş ise kendi düzenbazlığı ortaya çıkmasın diye ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyor. Ateş'in sıradaki hedefi ise Davut! Peki EDHO 111. yeni bölümde Alparslan ve Davut ölecek mi?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı izle...

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