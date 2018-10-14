Bir Zamanlar Çukurova 6 yeni bölümde sürpriz bir isim kadroya dahil oluyor! Atv'nin yeni dizisi olmasına rağmen izleyici tarafından çok rağbet gören Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüme bir zamandır lakabı sıkça geçen ancak kendisini göremediğimiz 'Fekeli' yani Kerem Alışık dahil oluyor. Yayınlanan son bölümde izleyiciyi yine merakta bırakan dizinin yeni bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanda neler oluyor? Züleyha merdivenden yuvarlanınca bebeğini düşürecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı izle...