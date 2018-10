Can Kırıkları yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü fehtetti. Pazartesi akşamları Atv ekranlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerleyen yeni dizi Can Kırıkları 2. yeni bölüm 1. fragmandan sonra yayınlanan 2. yeni bölüm 2. fragman izleyiciyi üzdü. Başrollerini Hande Doğandemir, Funda Eryiğit, Seçkin Özdemir, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik'in paylaştığı iki kadın polisin dram dolu öyküsünü anlatan dizi Can Kırıkları 2. yeni bölümde neler olacak? Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragman izle...