Dolar 5,873
  • Televizyon
  • 14.10.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 10:49

2. 2 fragmanı: "Ben o mezarda canımın yarısını bıraktım!" Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı full izle...

2. 2 fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Can Kırıkları yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciye kendisini sevdirmeyi başardı. Başrollerini , , , ve 'in paylaştığı iki kadın polisin dram dolu öyküsünü anlatan yeni dizi Can Kırıkları 2. yeni bölüm 2. fragmanının yayınlanması ile izleyici merakla Pazartesi günü yayınlanacak 2. yen bölümü beklemeye başladı. İşte Can Kırıkları 2. yeni bölüm 2. fragman ve Can Kırıkları hakkında her şey....

Can Kırıkları yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü fehtetti. Pazartesi akşamları Atv ekranlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerleyen yeni dizi Can Kırıkları 2. yeni bölüm 1. fragmandan sonra yayınlanan 2. yeni bölüm 2. fragman izleyiciyi üzdü. Başrollerini Hande Doğandemir, Funda Eryiğit, Seçkin Özdemir, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik'in paylaştığı iki kadın polisin dram dolu öyküsünü anlatan dizi Can Kırıkları 2. yeni bölümde neler olacak? Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragman izle...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar